Horeca, culture, cinémas, bulle : les premières décisions du Comité de concertation de ce mardi

Un nouveau Comité de concertation se tient depuis 9 h ce mardi. Au programme, une série d’assouplissements à envisager pour le mois de juin et pour l’été. Après les mesures relatives au plan Plein air qui sont entrées en vigueur ce samedi 8 mai, quelle sera la suite donnée pour les activités de plein air, mais aussi pour celles d’intérieur ?

Quelles activités sportives, quand et sous quelle forme ? Quelles possibilités de réouverture des établissements du secteur Horeca ? Quelles perspectives pour la culture ? Qu’en sera-t-il des contacts sociaux ? Qu’adviendra-t-il de l’obligation de télétravailler ? Autant de questions qui devraient être abordées lors de ce Comité de concertation.

Lors du dernier comité de concertation, aucune décision n’avait été prise pour les mois de juillet et août. Le Premier ministre avait indiqué vouloir éviter de "donner des perspectives que nous ne pourrons pas réaliser". Il était prévu d’en rediscuter lors du Comité de concertation du 11 mai.

Quatre échéances

Tout d’abord, quatre échéances ont été fixées avec des dates précises : 9 juin, 30 juillet, 13 août et 1er septembre. Chaque date correspond à un seuil épidémiologique. Exemple pour le 9 juin, cette date est conditionnée à un seuil de 500 patients maximum en soins intensifs et 80% de personnes atteintes de comorbidités vaccinées.

Horeca

Première mesure prise, que la RTBF a pu confirmer : dès le 9 juin, les restaurants et cafés pourront accueillir quatre personnes maximum (plus si personnes issues du même foyer) en intérieur. Certaines conditions sont encore à préciser comme les heures de fermeture.

Bulle

Par ailleurs, la bulle de 2 en intérieur passe à 4, aussi dès le 9 juin. Le concept de bulle a évolué à plusieurs reprises depuis le début de la crise sanitaire.

Rappelons que le nombre de contacts acceptés en extérieur est aujourd’hui de 10. Et si le couvre-feu nocturne n’existe plus depuis le 8 mai, il est interdit de se rassembler la nuit à plus de trois en extérieur.

Culture, cinémas

Pour les événements, ceux-ci sont autorisés en intérieur avec un maximum de 200 personnes avec port du masque et obligation de rester assis. Une bonne nouvelle pour le secteur culturel et pour les cinémas qui pourront donc rouvrir dès le 9 juin.

Salles de sports

Le secteur du sport est toujours dans l’attente de dates précises pour la reprise de beaucoup d'activités. Actuellement, le sport n'est permis qu'à l'extérieur, par groupe de 25 maximum et sans compétitions. Pour les plus jeunes, les entraînements sont permis en intérieur, sous conditions strictes.

Qu'en sera-t-il possible d'organiser des compétitions en extérieur? Quand pourront reprendre les entraînements en salle pour les adultes? Quand pourra-t-on retourner dans les salles de fitness? Autant de points que le Comité de concertation aborde également ce mardi.

Télétravail

En fonction de l’évolution des chiffres de l’épidémie, des assouplissements pourraient concerner le monde du travail. Pour le moment, le télétravail reste obligatoire pour toutes les fonctions où il est possible de le pratiquer. La règle a été prolongée jusqu’à la fin du mois de mai. Après, que fera-t-on?

Le Covid safe ticket

Ces derniers jours, il a été question du "coronapass" et du "certificat vert" européen, des documents grâce auxquels un individu pourra prouver qu’il est vacciné ou qu’il a passé un test négatif récemment. Cette perspective pourrait faciliter la tenue d’évènements et les voyages.

Le coronapass est un projet belge, rebaptisé le "Covid safe ticket", qui doit permettre aux Belges de participer à des événements de 5000 personnes après le 15 août.

Voyages

Qu’en sera-t-il des conditions que les Belges devront respecter pour voyager cet été ? Actuellement, les voyages non-essentiels ne sont plus interdits. Cependant, ils restent déconseillés et la quarantaine et le dépistage restent de mise au retour de zone rouge.

La question des voyages à l’étranger dépend aussi de ce qui se prépare au niveau européen. A moins de deux mois des premiers départs massifs, il serait logique que des précisions soient apportées. Cependant, le projet européen de "certificat vert" doit encore être finalisé. Il est attendu pour le mois de juin.

Les forains dans l’attente

Alors que les parcs d’attractions sont rouverts depuis ce 8 mai, les forains perdent patience. Le secteur forain, mis à l’arrêt depuis six mois à cause de la pandémie de coronavirus, a décidé de passer à l’action. Il a annoncé, ce lundi, avoir fait appel à deux avocates pour mettre en demeure la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, de prévoir une réouverture des foires le 1er juin au plus tard.