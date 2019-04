Horaires, déroulement, procédures, résultats... les élections 2019 en pratique

Après les élections communales d'octobre dernier, plus de 8,1 millions d'électeurs sont invités à reprendre le chemin des urnes pour participer au triple scrutin fédéral, régional et européen du 26 mai prochain.

Les assemblées à renouveler

Les électeurs sont appelés à désigner leurs 21 députés au Parlement européen (dont huit francophones et un germanophone), les 150 députés à la Chambre, les 75 députés wallons, les 89 députés de la Région de Bruxelles-Capitale (dont 17 néerlandophones), les 124 députés flamands (dont 6 Bruxellois) et les 25 députés de la Communauté germanophone.

Conformément à la dernière réforme de l'Etat, il n'y désormais plus d'élection directe pour le Sénat. Depuis 2014, l'institution est dorénavant composée de 60 membres, dont 50 élus indirects issus des assemblées communautaires (29 néerlandophones, 20 francophones et un germanophone) et 10 cooptés (6 néerlandophones et 4 francophones).

Il n'y a pas non plus d'élection directe pour le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Celui-ci est composé des 75 députés wallons, augmentés de 19 députés régionaux bruxellois francophones.