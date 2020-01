Histoire d'une famille de réfugiés qui s'achète une maison grâce aux allocations familiales: Wouter Beke donne des chiffres

Le ministre flamand du bien-être social, Wouter Beke (CD & V), a donné des chiffres sur les allocations familiales rétroactives au Parlement flamand ce mardi. Il l’a fait après les interpellations de sp.a, Groen et Vlaams Belang concernant les déclarations du ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA), selon lesquelles les demandeurs d’asile pourraient acheter une maison avec des allocations familiales perçues rétroactivement.

"Je comprends qu’en tant que chef du gouvernement, je dois rassembler. L’équipe, mais aussi plus largement que l’équipe", a déclaré le ministre président flamand Jan Jambon. "J’ai peut-être mal évalué que cela entraînerait tant d’agitation".

Wouter Beke a donné des chiffres au parlement pour la période de 2014 à 2019. Il y a eu lors de cette période, selon un premier contrôle, 2524 demandes d’allocations familiales rétroactives de plus de 10.000 euros.

"Ces demandes sont faites pour de nombreuses raisons", dit Beke qui précise que "ce ne sont majoritairement pas des demandeurs d’asile." Les allocations familiales rétroactives peuvent être demandées, entre autres, par des personnes venues de l’étranger ou par des personnes ayant un enfant handicapé.

Allocations familiales payées rétroactivement à une famille en séjour illégal pour 91.000 euros

Wouter Beke a également précisé qu’au cours des cinq dernières années, des allocations familiales rétroactives ont été versées au moins une fois pour une période pendant laquelle une famille se trouvait en condition de séjour illégal dans le pays. "91.000 euros ont été versés (à cette famille), également pour les périodes pendant lesquelles la famille séjournait illégalement dans le pays", explique Beke.

En attendant, cette situation n’est plus possible et ne pourra dès lors pas se reproduire côté flamand.

Depuis l’introduction de la nouvelle réforme des allocations familiales côté flamand, et l’introduction du "groeipakket" (enveloppe d’allocations familiales), une famille doit avoir une carte de séjour pour pouvoir bénéficier des allocations pour enfants.

Le nouveau gouvernement flamand veut maintenant prendre une décision rapide afin de ne plus verser d’allocations familiales pendant la durée de la procédure d’asile, étant donné que les demandeurs d’asile auront déjà droit à un soutien matériel.