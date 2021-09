Hicham Chaib, un ancien dirigeant de Sharia4forBelgium, jugé la semaine prochaine pour des crimes commis en Syrie

Cette session d’assises ne devrait pas durer longtemps, trois jours au plus à partir de ce mercredi 15 septembre. La prévention retenue à l’égard d’Hicham Chaib, ressortissant belge, est l’assassinat dans un cadre terroriste.

Hicham Chaib, un ancien dirigeant de l’organisation radicale "Sharia4forBelgium" (à gauche sur cette photo de 2012), sera jugé par défaut devant la cour d’assises d’Anvers, la conséquence de l’annulation de la réforme "pot-pourri 2" en décembre 2017 car dans deux autres cas similaires de djihadistes partis en Syrie et accusés d’homicides, des condamnations ont été prononcées devant un tribunal correctionnel. Le dossier de Hicham Chaib ne pouvant plus être correctionnalisé, il avait par conséquent été renvoyé en juin 2020 devant la cour d’assises.

"Hicham Chaib, l’un des adeptes de l’Etat islamique les plus recherchés par les autorités belges, serait décédé", ce communiqué de l’agence belga publié le 20 août 2018 laisse supposer que l’intéressé serait mort. Mais sa mort avait déjà été annoncée en février 2017 après des bombardements sur Raqqa, sa famille avait alors démenti cette information. Avant que sa mort soit à nouveau annoncée un an plus tard sur base de messages transmis par sa famille sur les réseaux sociaux.

Quel crédit accordé à cette information sachant que l’Organisation Etat islamique a eu recours à ce type de stratagème à plusieurs reprises pour brouiller les cartes sur le parcours de ses combattants ? Dans le cas d’Hicham Chaib, force est de constater qu’il n’est plus réapparu depuis 2018, ce qui donnerait du crédit à sa mort probable, bien qu’en l’absence d’identification de sa dépouille, un doute raisonnable subsisterait. La justice anversoise en décidant en juin 2020 de le juger par défaut n’a donc pris aucun risque, ce qui permet de continuer la procédure tout en l’incitant s’il est vivant à ne jamais rentrer en Belgique, même si cela n’a jamais été, bien entendu, l’intention déclarée des autorités.