Henri Huygen démissionne de son poste d'échevin à Ans et ne se présente plus aux communales

Henri Huygen, échevin à Ans (province de Liège) est accusé par le premier échevin de la commune Thomas Cialone (MR) d'avoir tenu des propos homophobes à son encontre vendredi soir. Le président du PS, Elio Di Rupo, l'a ensuite mis en garde dans un communiqué : "Si les propos de M. Huygen sont avérés, il ne peut se présenter sur une liste PS aux élections communales."

Thomas Cialone se dit heurté par les propos de Henri Huygen: "C'est impardonnable de la part d'un échevin de l'Égalité des chances. J'attends des excuses envers ceux qu'il a blessés, envers tous les homosexuels." Il entend porter plainte.

Ce dimanche, Henri Huygen démissionne de son poste échevin de l'Environnement et de l’Égalité des chances "en raison de la pression médiatique", "pour sa santé, sa famille et son parti". Il ne participera pas non plus à la campagne électorale. Il nie néanmoins avoir tenu les propos qu’on lui prêtes et dénonce une instrumentalisation de la part de l’opposition.

Il se met à l'écart pour préparer sa défense va demander de passer devant le comité de vigilance du PS