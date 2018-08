Hendrik Bogaert (CD&V) plaide pour une augmentation rapide des capacités en centres fermés

Le député fédéral CD&V Hendrik Bogaert a déclaré samedi apporter son "soutien politique" au secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration Theo Francken (N-VA) afin "d'augmenter d'ici la fin de l'année les capacités dans les centres fermés de 1.000 places." "Vu la réalité actuelle sur le terrain en Flandre occidentale, les capacités n'augmentent que trop lentement", affirme l'ancien bourgmestre de Jabbeke, commune où se trouve une aire d'autoroute où passent régulièrement des migrants en transit.

Hendrik Bogaert qualifie de problématique la situation avec les migrants en transit en Flandre occidentale. "Ce ne sera pas résolu en prenant simplement leur empreinte digitale et en leur signifiant un ordre de quitter le territoire. C'est ce qui se fait depuis des années et ce n'est pas une solution. Celui qui ne veut pas demander l'asile doit être envoyé en centre fermé et expulsé."

Theo Francken a répondu au député sur Twitter, en lui rappelant qu'un plan avait été approuvé par le gouvernement fédéral. Celui-ci prévoit 700 places supplémentaires en centres fermés d'ici la fin de l'année et 1.150 d'ici 2021. "Mais la capacité n'est pas le seul problème", a ajouté le secrétaire d’État.