Hector: le petit cochon disparu devenu enjeu électoral à Aubange

C’est l’histoire invraisemblable d’un kidnapping qui révèle les enjeux des élections communales à Aubange, dans la province de Luxembourg.

Le personnage principal de cette histoire, c’est Hector. Un petit cochon vietnamien qui vivait tranquillement dans le parc animalier d’Athus, depuis une dizaine d'années. Tout le monde l'appréciait, car les enfants pouvaient l'approcher, le caresser et lui donner à manger facilement.

Pas d'exception pour Hector

Seulement voilà, dans le cadre des mesures prises pour tenter d’enrayer la peste porcine africaine qui sévit en ce moment en Belgique du côté d'Etalle, Hector doit aussi être abattu. Il vit précisément dans la "zone infectée" de 63 000 hectares qui a été définie par le Département de la Nature et des Forêt (DNF) avec la Commission européenne.

Un arrêté ministériel datant de jeudi 27 septembre, indique clairement les modalités d’applications de ces mesures. En substance, dans un délai de quatre jours, tous les élevages de plus de 10 porcs suidés doivent être abattus via une société d’abattage. Quant aux élevages de moins de 10 porcs, il est de la responsabilité du Bourgmestre, en l’occurrence Mme la bourgmestre, Véronique Biordi (un autre personnage de l’histoire), de faire venir un vétérinaire pour procéder à l’euthanasie.

L'émoi des habitants d'Aubange

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre, suscitant une vague d’indignation parmi les habitants d’Aubange. Une pétition a même circulé pour empêcher qu’Hector ne soit abattu. Elle a recueilli près de 4000 signatures.

Finalement, Hector a été kidnappé ce vendredi, sans laisser de trace. À l'heure actuelle, personne ne sait où est passé la mascotte du village. "Je vous avoue que je n'ai ai aucune idée de là où il se trouve", a déclaré Véronique Biordi.

"J’ai effectivement constaté cette vague d’indignation au sein de la population. J’ai entendu certains qui voulaient enlever Hector pour le sauver. J’avais comme une appréhension qu’il allait arriver quelque chose. Moi-même j’ai défendu la cause du petit cochon, devant les représentants des ministres, pour tenter de le sauver… mais malheureusement, je n’y suis pas parvenue ! Ils ne voulaient rien savoir. Je ne comprends pas cette décision. Je pense que les autorités doivent mieux justifier et mieux expliquer les mesures qu’ils prennent, car Hector est un animal de compagnie qui fait la joie des enfants. Et il n’y a pas de risque qu’il soit contagieux".

Résultat, l’administration communale d’Aubange a porté plainte contre X. Le commissaire de police et un inspecteur sont venus constater les faits.

Un timing inconfortable pour les élus communaux

"Rendez-vous compte, à quinze jours des élections communales, je ne suis pas dans une situation confortable !" déplore néanmoins Véronique Biordi. "Quand une décision est prise au niveau du gouvernement et qu’elle doit être appliquée dans les communes sans pouvoir discuter, moi j’ai l’impression de devoir porter le chapeau ! J’espère que les électeurs feront la part des chose… Je ne vous cache pas que c’est une crise pour moi à quinze jours des élections".

Ce samedi matin, une manifestation est prévue devant le parc animalier d’Athus, pour réclamer le retour d’Hector et la garantie de sa survie. Une affaire à suivre, donc...