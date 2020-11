"He's gay": indignation autour d'un commentaire de Johan Van Overtveldt envers un journaliste, il s'en excuse

Hallucinant. Persco @jvanovertveldt. Woordvoerder geeft woord à Miss Bahri. JVO corrigeert: “it’s Mister Bahri”. En vindt het nodig aan te vullen met “he’s gay”



Gay zijn is normaal. Deze aanvulling niet, want niet relevant.@Riadh_B reageert professioneel, zoals we hem kennen. pic.twitter.com/H0SRsgWIO5