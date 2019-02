Hausse des salaires: les négociateurs sociaux se reverront le 25 février prochain

Après la grève nationale de mercredi, alors que le gouvernement appelait les partenaires sociaux à reprendre les discussions sur la marge salariale et à parvenir à un accord interprofessionnel pour 2019 et 2020, le groupe des 10 s'est réuni aujourd'hui. A l'entrée de la réunion, le président de la FGTB, Robert Vertenueil ne se montrait pas très optimiste. "On m'invite, je répond à l'invitation. Je reste dubitatif. C'est une reprise de contact. On va voir quelles sont les positions. Mais moi, je sais ce que je veux. A savoir, du respect. Si ce n'est que pour parler de la marge salariale, ce n'est pas assez" a-t-il déclaré. Il y a, en effet, d'autres dossiers comme les fins de carrières ou encore le salaire minimum que les syndicats voudraient qu'il soit fixé à 14 euros de l'heure à la place de 9.8 euros actuellement. Du côté de la CSC, Marie-Hélène Ska, l'état d'esprits est assez similaire. "Nous venons voir si les employeurs ont une position un peu moins fermées que celle qu'ils avaient jusqu'à présent."

Qu'est-ce qui bloquait? Les syndicats voulaient notamment que la marge salariale augmente de 1.5% pour les deux prochaines années. Or, côté patronal, on disait ne pas pouvoir aller au-delà de 0.8%. Les syndicats avaient donc décidé, en front commun, de claquer la porte des négociations au sein du groupe des 10. Mais, aujourd'hui, selon les projections du Bureau du plan, l'inflation est revue à la baisse. Cela laisserait donc une possibilité que la marge salariale soit donc supérieur à 0.8%.

La réunion s'est terminée fin d'après midi. Les syndicats n'ont pas souhaité s'exprimer à la sortie. Les partenaires sociaux se reverront le 25 février prochain. En attendant, ils vont mettre en place des groupes de travail. Le but: refaire des calculs afin de déterminer la progression de la marge salariale.