Hausse des salaires: les négociateurs sociaux se retrouvent cet après-midi

Après la grève nationale de mercredi, alors que le gouvernement appelait les partenaires sociaux à reprendre les discussions sur la marge salariale, un terrain de compromis serait trouvé. Les partenaires doivent se revoir cet après-midi. La réunion est fixée à 16h30. Qu'est-ce qui bloquait? Les syndicats voulaient que la marge salariale augmente de 1.5% pour les deux prochaines années. Or, côté patronal, on disait ne pas pouvoir aller au-delà de 0.8%. Les syndicats avaient donc décidé, en front commun, de claquer la porte des négociations au sein du groupe des 10. Mais, aujourd'hui, selon les projections du Bureau du plan, l'inflation est revue à la baisse. Cela laisserait donc une possibilité que la marge salariale soit de plus de 0.8%. La situation semble donc se décoincer.