Hausse des prix de l’énergie : le Premier ministre ouvre la porte à des "mesures ciblées" pour alléger les factures

Face à l’augmentation des prix de l’énergie, le ministre des Finances a indiqué mercredi soir qu’il allait proposer au gouvernement fédéral différentes pistes pour rendre les factures énergétiques des ménages moins douloureuses. Et une de ces pistes serait un abaissement temporaire de 21 à 6% de la TVA. Les mesures à prendre ont fait l’objet de questions de parlementaires issus de toutes les formations politiques, tant de la majorité que de l’opposition. Que compte faire le gouvernement à ce sujet ? Le Premier ministre était sur le gril. Il a rappelé ce qui avait déjà été fait par le gouvernement et, sans entrer dans les détails, ouvert la porte à des mesures temporaires, ciblées, sous réserve d’assure le caractère durable des finances publiques. Il a aussi appelé à des mesures plus structurelles, à prendre en concertation avec les entités fédérées.