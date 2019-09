Hausse des inscriptions à l'ULB: des étudiants bientôt dans les casernes d'Ixelles

De mémoire de recteur, on n’avait jamais vu cela : "Ça nous a surpris. On s’attendait à une hausse, on s’y était préparé mais pas de cette ampleur" avoue Yvon Englert, le recteur de l’U.L.B. Pour cette rentrée 2019, l’Université Libre de Bruxelles enregistre une augmentation des inscriptions en première année de bac et de master de près de 3500 étudiants, soit entre 10 et 15% de plus que l’an dernier. Et encore, pour l’instant, la période des inscriptions n’est pas encore terminée.

Et cela n’est pas sans poser quelques problèmes de logistique. Aujourd’hui, les équipes de l’U.L.B. planchent sur des solutions pour accueillir tous ces étudiants supplémentaires. "Depuis mi-août, on a repris le travail pour augmenter notre capacité en termes de locaux et d’encadrement des étudiants. Car notre premier souci est de maintenir la qualité du cadre et de l’environnement dans lequel les étudiants sont accueillis", ajoute le recteur.

Parmi les pistes évoquées : des réorganisations pour mieux utiliser les locaux existant mais aussi la possibilité de trouver de la place dans d’autres bâtiments comme les anciennes casernes d’Ixelles. Cela pourrait prendre quelques semaines.