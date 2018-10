Harmonisation des congés maladie: les militaires également touchés

L'harmonisation des systèmes de congés maladie des travailleurs du privé et des fonctionnaires, voulue par le gouvernement fédéral, risque de toucher également les militaires, qui pourraient dans certains cas perdre 40% de leur traitement à partir du 31e jour d'absence pour motif de santé, a-t-on appris mercredi après une rencontre entre le ministre de la Défense et les syndicats militaires (CGPM, CSC Services publics, SLFP-Défense et CGSP-Défense).

Dans le cadre de son accord estival, le gouvernement a décidé de modifier, à partir du 1er janvier 2019, le régime maladie auquel les fonctionnaires ont droit. Cette évolution les empêchera désormais de reporter leurs jours de congés maladie inutilisés à l'année suivante. Mais ce changement ne concerne pas les militaires qui ne bénéficient actuellement pas d'un tel système de "capital maladie" qui pourrait être reporté d'une année à l'autre.

Par contre, les militaires pourraient eux aussi subir une réduction de salaires de 40% à partir du 31e jour d'absence pour motif de santé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Cette réduction ne serait toutefois pas de mise dans trois cas: "les accidents survenus en service, les maladies professionnelles et les maladies graves et de longue durée", explique Jean-Pierre Hulin, délégué permanent CGPM.

Complications juridiques

Les représentants syndicaux militaires, qui ont rencontré mercredi après-midi le ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA), soulignent les complications juridiques qu'impliquent les décisions du gouvernement, alors que les militaires bénéficient d'un système bien distinct des autres fonctionnaires, avec notamment l'existence d'une Commission militaire d'aptitude et de réforme (CMAR) et la possibilité de pension pour inaptitude médicale.

Le cabinet du ministre et les syndicats doivent se revoir dans les semaines prochaines pour se pencher sur les modalités pratiques alors que les mesures sont censées s'appliquer dès le 1er janvier 2019.

Du côté syndical, le SLFP-Défense déplore une "décision de principe" qui est "une énième mesure d'économie budgétaire aveugle du gouvernement à nouveau sur le dos du personnel de la Défense qui risque de détricoter un système actuellement cohérent".