Harcèlement: cybersquad.be, la plateforme web sur laquelle les ados peuvent s'entraider

Child Focus a lancé mercredi la plateforme Cybersquad.be. Son objectif est de proposer aux adolescents "un lieu d'échange et de partage" où ils trouveront des réponses et de l'aide, en lien avec leurs préoccupations sur internet et les réseaux sociaux, a expliqué la fondation lors d'une conférence de presse en ligne.

L'initiative a bénéficié du soutien de Google, Test Achats et de l'incubateur Molengeek.

Sur Cybersquad, les adolescents ont l'opportunité de s'exprimer et s'informer, de manière anonyme, sur différentes thématiques comme la sexualité, les relations en ligne, le harcèlement, la réputation, le sexting, etc.

Dans la partie forum, ils peuvent ainsi demander de l'aide à un coach professionnel, mais surtout poser des questions à d'autres jeunes. Une messagerie instantanée permet par ailleurs de s'adresser directement à un conseiller de Child Focus.

Selon les chiffres de la fondation, un adolescent sur deux a déjà eu des problèmes en ligne et un sur trois a fait l'objet de menaces. Dans ces cas-là, les victimes se tournent dans trois quarts des cas vers leurs pairs, soit des amis, un frère ou une soeur.

Mais outre le fait de faciliter les échanges informatifs entre eux, Cybersquad se donne pour mission de développer une véritable communauté de jeunes. Sur la plate-forme, il est ainsi possible de faire appel à l'équipe en cas de problème.

L'objectif étant que les membres du "squad" se mobilisent pour, par exemple, venir "inonder de soutien" le profil d'un ado cible de critiques. La base d'un "mouvement citoyen annonçant une ère de solidarité et de positivité" sur internet, imaginent les initiateurs du projet.