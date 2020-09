L'ancien Premier ministre et député européen Guy Verhofstadt quitte le conseil communal de Gand, en raison d'un manque de temps pour assumer ce mandat. "Je fais la navette entre Bruxelles et Strasbourg. Cet agenda chargé ne me permet hélas pas d'être présent aux séances du conseil communal ni aux commissions", indique le libéral dans un communiqué.

Alors qu'il poussait la liste Open Vld, Guy Verhofstadt a été élu au conseil communal en octobre 2018. Mais il a très peu siégé ces deux dernières années. "Je passe le flambeau en toute confiance à Alana Herman. Je suis convaincu qu'elle me succédera avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement", déclare-t-il.

La nouvelle conseillère communale est attachée à la promotion de l'image de la Région de Bruxelles-Capitale au sein du cabinet du ministre régional Sven Gatz.