GSM au volant : l’infraction passe à 174 euros, mauvais pour le portefeuille mais bon pour la sécurité des usagers

Le souhait formulé par les autorités de police est de pouvoir disposer de caméras intelligentes disposées sur l’ensemble du réseau routier. Elles pourraient détecter sans difficulté technique par leur précision ce type d’infraction. Un dispositif est d’ailleurs en phase de test au viaduc de Beez, en région namuroise. Ces caméras intelligentes placées sur un mât élevé peuvent légalement détecter plusieurs types d’infraction mais pas celle relative à l’utilisation d’écrans dans les véhicules. Car elle contrevient aux règles en matière de respect de la vie privée en permettant via ces caméras très précises d’identifier de nombreux détails à l’intérieur de l’habitacle du véhicule. Dans l’attente d’une possible levée de cet obstacle, via des modifications techniques qui brideraient ces appareils pour les rendre plus "soft", les contrôles sont pour l’instant opérés exclusivement de manière classique par la police de la route en collaboration avec les zones de police locale.