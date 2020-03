"Grosse pute", "Dégénérée": témoignage de Marie Peltier, harcelée sur les réseaux sociaux

En cette journée internationale des droits des femmes , force est de constater que les femmes sont encore trop souvent victimes de harcèlement. Marie Peltier est une essayiste belge. Elle travaille sur les questions du complotisme et de la Syrie notamment. Elle est également enseignante en histoire à l'Institut supérieur de pédagogie Galilée à Bruxelles. Elle est régulièrement victime de cyber-harcèlement, principalement sur Twitter. Malgré les insultes et les pressions, elle fait le choix de continue son travail. Elle nous explique pourquoi.

Témoignage

Dans quelles circonstances êtes-vous cyber-harcelée?

"Je suis souvent harcelée par l’extrême-droite par rapport aux questions sur lesquelles je travaille: le complotisme et la Syrie. Evidemment, ce sont des sujets sur lesquels j’ai de grands désaccords idéologiques avec l’extrême-droite. Et comme je suis une femme, je suis souvent attaquée sur le net avec un angle sexiste et menaçant: des attaques sur mon physique, sur ma santé mentale, sur ma vie affective et sexuelle, etc. Parfois les attaques prennent plus d’ampleur. En 2016, au moment de la chute d’Alep, j’ai été attaquée massivement par des hommes d’extrême-droite.

J’ai été aussi attaquée l’année passée par une maison d’édition d’extrême-droite française que j’avais dénoncée avec d’autres personnes. Et puis plus récemment cette année j’ai été attaquée sur Twitter parce que je m’étais exprimée sur le harcèlement de rue. J’avais tenu un propos qui n’était pas directement lié à mon travail, mais qui était purement féministe. Ça a déclenché une véritable 'tempête de merde' comme on peut le dire: des milliers et des milliers d’attaques et d’insultes sexistes pour la plupart."

A la base, ce sont presque toujours des raids numériques lancés par l’extrême-droite et par les réseaux masculinistes particulièrement

Ces insultes et ces attaques, vous savez de qui elles viennent ? Les personnes derrière ces attaques sont identifiables?

"Comme je travaille sur les questions d’information et de désinformation, j’ai des outils de recherche. Avec d’autres personnes, on a collecté des données pour essayer de remonter l’information afin d’essayer de savoir qui avait attaqué. A la base, ce sont presque toujours des raids numériques lancés par l’extrême-droite et par les réseaux masculinistes particulièrement: c’est une extrême-droite qui s’exprime beaucoup contre les féministes. Dans mon cas par exemple, ce sont eux qui ont lancé l’angle 'tu es moche, tu es laide'. C’était leur angle privilégié (...)

Ce qui est intéressant dans le cyber-harcèlement, c’est que c’est initié par des groupes extrémistes, puis ensuite c’est repris plus largement dans le débat public. C’est repris par des gens qui n’ont certes pas de sympathie pour les féministes, mais qu’on ne peut pas non plus qualifier d’extrême-droite. Malheureusement ces personnes reprennent l’argumentaire et les informations de l’extrême-droite. C’est inquiétant car on voit dans ce genre d'épisode qu’il y a une porosité entre les sphères d’extrême-droite et les sphères politiques dites normales."

Ce sont donc des comptes cachés qui vous attaquent?

"Ce sont souvent des comptes sous pseudo qui lancent d'abord les attaques, et dont on pourrait demander l'identité à Twitter . Mais c’est une question encore très sensible. Ensuite, quand l’attaque est lancée, des personnalités publiques ne se gênent pas pour reprendre ces informations d’extrême-droite et attaquer sous le même angle. Cela m'a beaucoup frappée dans ce qui m’est arrivé."