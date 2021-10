Grosse mobilisation à Bruxelles : plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché pour le climat

Le Covid et les mesures sanitaires avaient eu raison des marches pour le climat. Après près d’un an et demi de veille, la marche pour le climat est de retour dans les rues de la capitale. La "Coalition climat", qui chapeaute plus de 80 organisations de la société civile, a appelé les citoyens ce dimanche pour une manifestation à Bruxelles. La Marche s'est élancée peu après 14h, devant la gare de Bruxelles-Nord.