Grèves à travers le pays: revendications des syndicats et réponses des patrons

L'action devant le siège du patronat, organisée en front commun par la CSC, la CGSLB et la FGTB, se voulait le point d'orgue d'une matinée de grèves à travers tout le pays. Les syndicats dénoncent la "déresponsabilisation" des patrons et les politiques "anti-sociales" du gouvernement.

Par cette action nationale, les syndicats veulent donc interpeller le gouvernement et les entreprises principalement sur deux axes: une augmentation du pouvoir d'achat significative et la révision du régime des pensions.

"Cette journée de mobilisation est consacrée à attirer l'attention du gouvernement sur ses responsabilités sur le manque de pouvoir d'achat et pour mettre les patrons devant leurs responsabilités. Les entreprises cautionnent et dictent les lois que prend le gouvernement. Le Gouvernement et les entreprises sont responsables de la situation", explique Robert Vertenueil, le Président de la FGTB.

Même point de vue pour le Syndicat Chrétien CSC, "la mobilisation devant le siège de la FEB est de rappeler aux patrons qu'ils sont eux aussi responsables de la situation. Nous attendons d'eux qu'ils soient des interlocuteurs crédibles pour la future négociation sur les augmentations de salaire", a commenté Marie-Hélène Ska, la secrétaire générale de la CSC.

A Liège, devant le CHU on pouvait entendre du côté des manifestants que les revendications avec le mouvement des gilets jaunes se rejoignent: "C'est évident qu'il y a un ras-le-bol général. C'est une manifestation différente mais qui au final est le résultat d'un même symptôme", s'est expliqué Manu Garcia du syndicat Setca. Des gilets jaunes qui manifestaient plus loin à Liège ont le même constat: "Il y a un peu prêt 85 à 90% des revendications qui se mélangent et qui s'intègrent" racontait ce vendredi matin, un manifestant en gilet jaune. Les syndicats eux dénoncent la responsabilité des patrons.