Grève nationale dans le secteur privé ce lundi : pourquoi ?

Ce sont les négociations pour l’AIP, l’accord interprofessionnel 2021-2022, dans l’impasse, qui ont conduit deux syndicats, la CSC et la FGTB à organiser une grève nationale ce 29 mars, dans le secteur privé. Le syndicat libéral, la CGSLB n’a pas appelé à la grève mais soutiendra les actions de ses affiliés. Ce sont les discussions autour de la marge disponible pour les augmentations salariales qui sont à l’origine de la colère des syndicats. O, 4% d’augmentation, comme indiqué par le Conseil Central de l’Economie, c’est trop peu et cela a empêché toute négociation. Le dossier est bloqué.

L’AIP, pas que pour les salaires, mais c’est ce dont on parle le plus

Tous les deux ans, les partenaires sociaux se retrouvent pour négocier un accord interprofessionnel. Cette fois-ci, c’est un accord qui serait valable pour 2021 et 2022 que l’on tente de négocier. Dans ces négociations, patrons et syndicats discutent de toute une série de points. L’AIP est un fourre-tout. On peut y retrouver des dispositions relatives aux rémunérations, telles des augmentations de salaire ou des balises pour des interventions des employeurs dans des avantages comme des titres repas, par exemple. Mais on y trouve aussi d’autres points qui concernent, par exemple, la mobilité des travailleurs, la formation des travailleurs et les fins de carrière. Parmi tous ces points, la discussion autour de la marge disponible pour augmenter les salaires occupe une place centrale. Avant chaque round de négociation d’un accord interprofessionnel, le Conseil Central de l’Economie est chargé de calculer la "marge maximale disponible" au sein de laquelle patrons et syndicats pourront négocier l’augmentation de la rémunération des travailleurs du secteur privé. Cette année, le Conseil Central de l’Economie a établi à 0,4% cette marge disponible. Pour y parvenir, il s’est basé sur l’évolution des coûts salariaux dans les pays voisins, France, Allemagne et Pays-Bas. Il fait ce calcul en vertu de la Loi de 1996 sur "la promotion de l’emploi et la sauvegarde de la compétitivité", une loi prise, à l’époque, pour éviter que les salaires en Belgique ne grimpent pas plus que dans les économies voisines concurrentes. Cette loi a été modifiée en 2017 sous le gouvernement Michel.

0,4%, pour les syndicats, c’est trop peu

Dès la communication par le Conseil Central de l’Economie de cette marge disponible de 0,4% pour l’accord interprofessionnel 2021-2022, les syndicats avaient réagi en estimant que c’était trop peu. En front commun, ils avaient indiqué que "le carcan de 0,4%" rendait "toute négociation salariale impossible". Les syndicats ont qualifié cette norme "d’aumône". Dans le communiqué qu’ils ont publié, ils ont calculé que cela représenterait 3€ brut/mois pour le salaire médian, 6€ brut/mois pour le salaire minimum et 9€ brut/mois pour beaucoup de fonctions essentielles. Les négociations étant bloquées, les syndicats CSC et FGTB ont prévu d’organiser une grève nationale, ce lundi 29 mars, dans le secteur privé. Les syndicats exigent que les secteurs en bonne santé, malgré la crise, puissent accorder des augmentations de salaire supérieures à 0,4%. Le syndicat libéral CGSLB a indiqué qu’il n’appellerait pas à la grève mais qu’il mènerait des actions de sensibilisation.

Le patronat est resté inflexible

Du côté des fédérations patronales qui siègent à la table des partenaires sociaux, la FEB (Fédération des Entreprises de Belgique), l’Unizo (Classes moyennes flamandes), l’UCM (Union des Classes moyennes) et le Boerenbond (secteur agricole), on a signifié, dès le début que cette marge de 0,4% constituerait un maximum qui ne pourrait pas être atteint dans certains secteurs. Les fédérations patronales ont aussi ajouté que ces 0,4% s’ajouteraient à l’indexation des salaires, estimée à 2,8% ainsi qu’aux augmentations barémiques qui varient selon les secteurs. Les fédérations patronales expliquent que la crise engendrée par l’épidémie de Covid demande de rester prudent. Pas question pour elles d'aller plus loin. Trop augmenter les salaires détériorerait la compétitivité des entreprises et engendrerait des pertes d’emplois, estiment-elles.

Les syndicats veulent une marge indicative

De leur côté, les organisations syndicales refusent de s’enfermer dans ces 0,4% de marge qu’ils qualifient de "carcan". Ils estiment que la crise n’a pas touché tous les secteurs de la même manière. Selon eux, certains secteurs s’en sont mieux sortis et pourraient trouver des moyens pour augmenter les salaires, au-delà des 0,4% de la marge calculée par le Conseil Central de l’Economie. Ils pensent ainsi, par exemple, au secteur pharmaceutique ou à celui de la distribution. "On n’a pas vécu dans le secteur événementiel comme on a vécu dans le secteur pharmaceutique. On n’a pas vécu plus largement dans le secteur des services qu’on a vécu dans le secteur de l’industrie. L’industrie a connu des réductions d’activité limitées, là où pour certains secteurs des services, ça a été la bérézina absolue. Il y a quand même aujourd’hui, du fait de cette crise, une exacerbation des différences entre secteurs", analyse Etienne de Callataÿ, Chef-économiste chez Orcadia. "L’élément frappant, c’est qu’on est avec une économie qui connaît une très grande hétérogénéité qui se heurte au caractère monolithique de la loi de 1996. Même renouvelée en 2017, elle reste avec cette uniformité qui ne tient pas compte de la diversité que l’on observe sur l’économie. Si c’est problématique aujourd’hui, c’est à cause de ça", poursuit Etienne de Callataÿ.

Les négociations dans l’impasse : la patate chaude au gouvernement

Le délai fixé aux partenaires sociaux pour la conclusion d’un accord interprofessionnel a été dépassé, sans qu’aucun accord n’ait été trouvé. En principe, les organisations patronales et syndicales devaient conclure l’accord interprofessionnel 2021-2022 dans les deux mois suivant la publication du rapport du Conseil central de l’Économie fixant notamment la marge salariale. Ce délai a été atteint le 14 mars. Dans un tel cas de figure, la balle revient dans le camp du gouvernement. C’est à lui de trouver des solutions. Il a, en principe, jusqu’au 14 avril pour y parvenir. Cela risque de ne pas être simple de trouver le compromis entre les différentes sensibilités des partis de la majorité.

Dans ce contexte : la CSC et la FGTB organisent une grève générale

L’impossibilité, jusqu’à présent, de trouver un accord a poussé les deux principales organisations syndicales à organiser une journée de grève générale ce lundi 29 mars. Les syndicats exigent toujours que les secteurs en bonne santé, malgré la crise, puissent accorder des augmentations de salaire supérieures à 0,4%. "Un certain nombre d’entreprises ont reversé de plantureux dividendes en pleine crise du Corona. La période à venir sera celle de la reprise économique. Il ne faut donc pas loger toutes les entreprises à la même enseigne. C’est pourquoi les deux syndicats demandent de réelles négociations et de véritables augmentations de salaire", expliquent les deux syndicats dans leur appel à la grève. Dans un communiqué publié juste "avant la grève de ce 29 mars, le Front Commun CSC-FGTB "souhaite qu’un accord interprofessionnel (AIP) soit obtenu pour 2021 et 2022. Cet accord devrait bénéficier aux quatre millions de salariés en Belgique"." En refusant d’augmenter notre pouvoir d’achat, les employeurs freinent la reprise économique et menacent la paix sociale en pleine crise sanitaire, expliquent les deux syndicats. De son côté, le syndicat libéral, la CGSL n’a pas décrété une journée de grève générale, estimant qu’il était encore trop tôt pour le faire. "Le gouvernement tente encore de rapprocher les points de vue patronaux et syndicaux. Pas certain qu’il en sortira quelque chose qui pourra nous satisfaire, mais nous attendons de voir", a communiqué Olivier Valentin, le Secrétaire général de la CGSLB. Le syndicat libéral tient aussi compte du fait que "des secteurs et des entreprises sont dans une situation difficile en raison de la pandémie". La CGSLB explique cependant qu’elle restera solidaire et soutiendra tous ceux qui auront décidé localement de faire des actions, y compris de grève. De leur côté, les organisations patronales ont partagé leur incompréhension face à cette décision. "Le summum de l’irréalité ? Après le plus gros choc économique jamais connu de -6,5% du PIB, paralyser le pays car une augmentation des salaires de 3,2% (ndlr : 0,4% de marge salariale + 2,8% d'indexation automatique) est trop faible, il faut le faire", avait écrit sur Twitter Pieter Timmermans, CEO de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).

Alexander De Croo, ce dimanche, appelle à prendre de la hauteur et dit oui à des augmentations de salaires plus importantes

Invité de l'émissions "De Zevende Dag", à la VRT, ce dimanche, le Premier ministre Alexander De Croo a été interrogé sur la tenue de la grève prévue lundi 29 mars. "Le droit de grève existe. Y compris pendant la période du Covid, les gens ont le droit de faire grève", a-t-il dit. Dans une période où beaucoup doivent faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude et prendre de la hauteur, "j'espère qu'après la grève, les partenaires sociaux s'élèveront pour, comme on dit en français, être à la hauteur du moment" pour sortir du blocage. Lorsqu'on demande au Premier ministre de réagir à la demande des syndicats de pouvoir négocier des augmentations de salaires supérieurs à 0,4% dans certains secteurs, Alexander De Croo répond "Oui et je l'ai écrit dans une lettre aux partenaires sociaux". "Nous sommes dans une crise qui a touché les secteurs de manière très inégale. Certains secteurs sont à l'arrêt depuis des mois. Aller demander à ces entreprises de faire des efforts est très compliqué. Il y a aussi des secteurs qui ont eu beaucoup d'activité. Il y a des semaines, avec le ministre Dermagne, j'ai écrit dans une lettre qu'il devait être possible pour des entreprises qui s'en sortent mieux d'avoir la possibilité de partager avec les travailleurs une partie des revenus supplémentaires qu'elles ont générés dans ce contexte très particulier. Cela me semble logique", a estime le Premier ministre Alexander De Croo.