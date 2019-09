Grève mondiale pour le climat : 15000 jeunes (et moins jeunes) manifestent à Bruxelles

Pour son alter ego néerlandophone, Anuna De Wever, "il ne s'agit que de la deuxième saison des mobilisations", a-t-elle lancé en fin de manifestation, annonçant une série de nouvelles actions, main dans la main avec "les travailleurs, les agriculteurs et les scientifiques".

"Nous devons continuer à parler du climat et à nous mobiliser si nous voulons placer l'urgence climatique au centre du débat", a affirmé la porte-parole francophone du mouvement Youth For Climate, Adélaïde Charlier.

De nombreuses associations, syndicats et collectifs avaient annoncé soutenir le mouvement. Certaines centrales syndicales avaient même accepté de couvrir leurs affiliés qui se rendraient à Bruxelles ce vendredi pour manifester.

Ainsi, étaient présents parmi les manifestants les "Grands-parents pour le climat". Leur présidente, Thérèse Snoy, a expliqué à notre équipe que sa génération se sent en partie responsable de l’état dans lequel le monde se trouve aujourd’hui.

Emma et Lola sont venues de Binche en train avec leur maman pour faire passer leur message. Elles veulent réduire les déchets produits par l’homme et stopper le réchauffement climatique. - © Tous droits réservés

Sitting rue de la Loi - © Tous droits réservés

Grève mondiale pour le climat : des milliers de jeunes (et moins jeunes) manifestent à Bruxelles - © Tous droits réservés

La Belgique pas à la hauteur, selon la Coalition Climat

Présent aux côtés des manifestants, le président de la Coalition Climat Nicolas Van Nuffel a rappelé que la Belgique dispose de 100 jours, à partir de dimanche, pour adapter son Plan National Energie-Climat (PNEC), qu'elle doit remettre à la Commission européenne en fin d'année, comme chaque Etat membre. A ce jour, "la Belgique n'est pas à la hauteur de l'Accord de Paris", a-t-il insisté. "Nous appelons le Premier ministre Charles Michel à être un homme d'action et emporter des engagements concrets dans ses valises pour New York". Lundi, le secrétaire général de l'ONU y a convoqué un sommet spécial au cours duquel il va demander aux dirigeants mondiaux de réviser à la hausse leurs engagements climatiques. En Belgique, la Coalition Climat plaide pour que, lors de ce sommet, "la Belgique rejoigne le peloton des pays les plus ambitieux". La Coalition Climat fédère environ 70 organisations de la société civile belge.