Grève de la faim des sans-papiers : De Croo maintient sa "pleine confiance" en Sammy Mahdi

Dans la zone neutre, les personnes concernées peuvent également obtenir plus d’informations sur les éléments importants pour l’évaluation de leur demande. Le bourgmestre Close de la Ville de Bruxelles facilite ce processus en déployant ses collaborateurs et en mettant à disposition un immeuble.

Toutes les demandes seront examinées sur le fond, en tenant compte de tous les éléments du dossier. Il n’y aura aucune dérogation aux règles existantes toutefois, les dossiers seront traités en priorité afin de mettre fin à cette grève de la faim le plus rapidement possible.

Pour tenter de sortir de cette impasse, une "zone neutre" a été établie et elle sera renforcée. Elle permet aux grévistes de soumettre et de discuter leur dossier. Le secrétaire d’État veut coopérer avec des organisations de la société civile, qui peuvent aider les personnes concernées sur place à introduire leur demande individuellement. T

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi, dit donc tendre donc la main aux grévistes de la faim pour sortir de cette impasse. ET Alexander De Croo lui maintient sa confiance.

Tout le monde est préoccupé par la situation médicale alarmante des grévistes de la faim. Depuis bientôt deux mois, 470 personnes sans-papiers sont en grève de la faim à l’Église du Béguinage , et dans les locaux de l’ULB et de la VUB à Bruxelles.

Objectif : mettre fin à cette grève de la faim

Comme le secrétaire d’État l’a expliqué à plusieurs reprises, une demande de régularisation pour des raisons humanitaires est toujours évaluée individuellement et jamais collectivement. Les personnes gravement malades ont besoin d’un traitement médical urgent. Elles peuvent également avoir recours aux procédures de séjour existantes pour les personnes gravement malades et présenter une demande dans ce sens. Des équipes médicales sont sur place et tiennent à disposition des sans-papiers.