Grève dans les prisons: le mouvement surtout suivi en Flandre

Le mouvement de protestation contre l'introduction d'un service minimum dans les prisons se poursuit mardi, combiné à la journée d'action nationale à l'initiative du syndicat socialiste. A Louvain Central, seuls 2,94% des agents prévus ont pris leur service. Hasselt (18,99%), Forest (+- 28%) et Gand (23,33%) figurent aussi parmi les établissements les plus touchés.

Le mouvement est particulièrement suivi en Flandre, avec des taux d'occupation inférieurs à la moitié à Audenarde (33,33%), Anvers (36,84%), Termonde (37,5%), Tongres (40%) ou encore Bruges (47,19%).

A Bruxelles, les prisons de Berkendael (28,57%) et Saint-Gilles (32,05%) sont aussi fortement touchées. De même que celle de Forest.

Journée de grève chaque vendredi de février

En Wallonie, les établissements pénitentiaires de Saint-Hubert (23,53%), Ittre (38,18%), Mons (40,63%) et Marche-en-Famenne (41,67%) sont les plus affectés. Seuls ceux de Dinant et Huy ne connaissent pas de perturbations.

La police est présente à Saint-Hubert, Forest, Berkendael et Mons. Les autres établissements fonctionnent en autonomie mais pour la plupart avec un régime adapté, voire une suppression de toutes les activités, précise la DG des établissements pénitentiaires.

Les syndicats ont été reçus lundi par le ministre de la Justice Koen Geens. Ils ont annoncé dans la foulée une journée de grève chaque vendredi de février pour dénoncer "l'imposition sans négociations" d'un service minimum au sein des établissements pénitentiaires.

Une nouvelle réunion est prévue mercredi matin.