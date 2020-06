Grève Coronavirus à la Stib : un élu PTB était bien présent au dépôt Jacques Brel

Les faits remontent au 11 mai dernier entre 7h30 et 9 heures. Ce mardi, lors de la commission mobilité au parlement bruxellois, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt a pu donner quelques informations sur la présence du député PTB Youssef Handichi auprès de chauffeurs en grève. Ce jour-là, le député était bien présent dans une des parties du site du dépôt Jacques Brel interdit d’accès, hormis au personnel. Mme Van den Brandt a rappelé que les différents sites de la Stib (bâtiments administratifs, dépôts, ateliers etc.) n’étaient accessibles aux personnes extérieures à l’entreprise que sur invitation, accompagnement et obtention d’un badge de visiteur.

"Après vérifications, il s’avère que le 11 mai 2020, vers 07h30, un député est arrivé à l’entrée du dépôt bus Jacques Brel. La grille du dépôt s’est ouverte et fermée à de nombreuses reprises afin de laisser entrer ou sortir des collaborateurs rentrant en voiture et/ou des véhicules (bus, livreurs, etc.). A un moment le député, qui discutait avec un membre du personnel de la Stib participant au mouvement de contestation, a pénétré d’un ou deux mètres dans le dépôt. Il s’est placé ensuite sur le trottoir intérieur du dépôt, à hauteur de la zone de sortie "moto".

Toujours selon la ministre, un responsable du dépôt a demandé quelques minutes plus tard au député de sortir, ce qu’il a fait, prenant part, depuis l’extérieur, à l’entrée du dépôt, à une discussion animée entre plusieurs collaborateurs.

A l’arrivée d’un photographe de presse, certains membres du personnel ont reculé à l’intérieur du dépôt. Il semblerait que le député se soit alors avancé au-delà de la grille pour s’approcher d’eux. Il a été vu sortant du dépôt, quatre minutes plus tard.

Tous ces détails ont été fournis au député cdH Christophe De Beukelaer qui avait souhaité interroger la ministre à ce sujet. L’élu cdH avait accusé l’organisation d’extrême gauche d’avoir soufflé sur les braises de la tension sociale au sein de la société bruxelloise au cœur de la crise liée à la pandémie. Il a précisé qu’il écrirait au président de l’assemblée bruxelloise Rachid Madrane (PS) pour qu’il adresse un rappel à l’ordre au député PTBiste.