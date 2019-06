Grève chez Industeel : les travailleurs réclament de meilleures primes

Les syndicats veulent une revalorisation des "primes non-récurrentes".

Des dizaines de voitures garées aux entrées du site, des drapeaux rouges ou verts accrochés aux grilles. La production de l’usine Industeel est à l’arrêt depuis mercredi, suite à une assemblée générale au cours de laquelle le blocage du site a été décidé. Au cœur de la grogne: des "primes non-récurrentes", que les syndicats veulent voir valorisées dans le cadre des renégociations salariales.

Certains ouvriers ont le sentiment de ne pas bénéficier de la reprise économique, comme le souligne le président de la délégation FGTB, Alain Pelgrims. "Les années passées, les travailleurs ont compris que l’entreprise était en difficulté, alors ils ont accepté de se serrer la ceinture. Maintenant, ils voient que les commandes reprennent, qu’il y a des bénéfices, donc ils demandent un retour".

Parmi les grévistes, Thierry, 56 ans, qui estime que la pénibilité de sa fonction n’est pas assez prise en compte. "Je travaille six jours par semaine, c’est lourd, c’est pénible. On estime qu’on ne gagne assez par rapport aux cadres qui, eux, touchent des primes".

"On nous demande toujours de produire plus avec moins de moyens, détaille Alain Belio, délégué CSC. Mais on ne comprend pas pourquoi on n’a pas plus de pouvoir d’achat".

Une nouvelle concertation entre les syndicats et la direction est prévue vendredi dans la matinée.