Grève chez Brussels Airlines : la moitié des avions cloués au sol ce lundi

Ce lundi, une partie du personnel de la compagnie aérienne Brussels Airlines sera en grève. Une action en front commun syndical pour dénoncer des conditions de travail "intenable", alors que la compagnie est le théâtre de vifs conflits sociaux ces derniers jours.

►►► A lire aussi : Grève chez Brussels Airlines : la compagnie aérienne réclame 2,5 millions d’euros si le préavis de grève de lundi est maintenu

Les voyageurs voient donc l’offre de vols s’amenuiser ce lundi, sur les 116 vols programmés, seul la moitié décollera. "Cela a un impact sur 25% de nos passagers et on a contacté tout le monde pour trouver des solutions des alternatives", précise Kim Daenen, la porte-parole de Brussels Airlines. Concrètement les voyageurs dont le vol est annulé pourront quand même partir avec un autre vol du groupe Lufthansa ou avec un vol Brussels Airlines prévu plus tard dans la journée.

"On a donné la priorité aux vols long-courrier vu qu’il n’y a pas d’alternative, on a aussi priorisé les vols avec un bon taux de remplissage", justifie la porte-parole.

La compagnie précise que les clients dont le vol a été annulé qui ne désire pas partir pourront se faire rembourser.