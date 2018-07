Grève à la SNCB: le trafic sera fortement perturbé sur le rail ce mardi et mercredi

Les perturbations concerneront plutôt des petites liaisons, ainsi que les trains qui ne sont pas en heure de pointe, les trains vers le littoral ou Bruxelles Zaventem.

En consultant le "route planner" de la compagnie, les voyageurs du mardi pourront voir si leur train roule. La SNCB établira ensuite un planning pour mercredi.

Tarif dense à Bruxelles

On s'attend à un trafic difficile à Bruxelles dès demain. Et pas uniquement à cause de la grève. Beaucoup de travaux sont en cours dans la capitale et certaines entrées sont fermées (tunnel Meiser vers l'E40, tunnel Léopold II).

Par ailleurs, un sommet de l'OTAN se prépare mercredi. Donald Trump arrive mardi à Bruxelles et cela pourrait entraîner quelques embarras de circulation supplémentaires.