Gratuité sur les lignes de bus wallonnes WEL

Les lignes WEL ont été lancées le 29 avril dernier en Wallonie. Ce sont des cars du TEC équipés de wifi et de tout le confort pour travailler. Le TEC compte sur cette initiative pour ramener vers les transports en commun les automobilistes qui se rendent au travail. Et il prévoit des actions de promotion à la taille de l’enjeu.



Alternative à la voiture

Le bus peut-il remplacer la voiture sur le chemin du travail ? C’est le défi ! Pour le moment, 6 lignes rapides sillonnent la Wallonie. Elles relient des lieux de résidence à des pôles économiques en se calant sur les horaires de bureau. Si l’initiative fonctionne, elle sera étendue à d’autres liaisons.



Phase de test

Les usagers seront consultés en septembre sur les ajustements horaires, sur les arrêts nécessaires ou la fréquence des rotations mais il y a déjà quelques indications sur l’intérêt que les lignes suscitent. Il existe en effet une différence importante entre certaines liaisons fort utilisées telles Marche-Liège, et d’autres qui le sont nettement moins comme Athis-Mons.



Mouvement européen

L’initiative n’est pas seulement wallonne : d’autres régions européennes tentent le même pari pour désenclaver des zones rurales tout en limitant un trafic automobile qui dégrade mobilité et environnement.



Gratuit

Pour séduire de nouveaux clients, les TEC proposent un essai totalement gratuit entre le 19 et le 30 août. Il suffit de réserver un siège ou un emplacement pour fauteuil roulant. Un code de promotion sera disponible dès le lundi 12 août sur le site internet des TEC. Il suffira d’utiliser l’application WEL Androïd ou Iphone pour s’assurer une place sur le trajet souhaité.