C’est une grande première en 119 ans, les armoiries royales ont été modifiées par l'arrêté Royal du 12/07/2019. Le roi Philippe a estimé qu’il était grand temps de les moderniser. Changement assez marquant pour celles du Roi, la devise nationale y est désormais présente dans les 3 langues. L’union fait la force est donc écrite en Français, en Néerlandais et en Allemand. La devise n’était écrite qu’en français et ce depuis 1830 et l’indépendance de la Belgique.

Autre élément neuf: le retour du bouclier qui représente l’État allemand de Saxe, d’où provient la famille royale. Ce bouclier avait été retiré après la 1ère guerre mondiale par Albert 1er. Mais aujourd’hui, les relations entre la Belgique et l’Allemagne sont excellentes. Le Roi remet donc ce blason, un petit hommage à ses racines.

Armoiries identiques pour le Roi et la Reine

Le Roi innove aussi vis-à-vis de la Reine Mathilde, puisque désormais, Roi et Reine ont les mêmes armoiries. Jusqu’ici, celle du Roi était plus remplie, plus impressionnante. Ce ne sera plus le cas pour une raison très simple, Philippe anticipe sa succession. La future reine Elisabeth aura donc des armoiries identiques à celles de ses ancêtres. Notez que des armoiries ont aussi été spécialement créées pour l’ancien souverain, Albert II. Jusqu’ici il utilisait celles du roi, désormais il sera possible de le distinguer de son fils.