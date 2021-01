Grande opération de testing dans les écoles de Houthulst pour tracer les contaminations au variant britannique du coronavirus

Selon la VRT, 2300 élèves et 500 membres du personnel sont ainsi testés pour le coronavirus afin d’exclure un lien avec les infections du centre de soins résidentiels de Merkem et un autre l’établissement infecté, "de Vleugels" à Klerken.

Ce sont des équipes de l’hôpital universitaire d’Anvers (UZA) qui réalisent ces tests. Comme beaucoup d’enfants de Houthuslt se rendent aussi à l’école à Diksmuide, les bus de testing se rendront aussi dans les établissements scolaires de Diksmuide, Lo-Reninge et Westouter. Les autorités locales et le gouverneur de la Province veulent mesurer l’étendue de la contamination au variant britannique du Covid-19.

Ce mardi et mercredi, des bus permettant de réaliser des tests de dépistage rapides se rendent dans les écoles des environs de la maison de repos où un foyer important de coronavirus a été détecté. Les élèves et les enseignants Houthulst doivent être testés. L’objectif est de détecter la présence de la variante britannique du coronavirus.

Près d’Anvers, à Edegem et Kontich, des tests sont aussi organisés dans les établissements scolaires. Il s’agit là de suivre les traces laissées par une mère de famille qui a ramené le variant britannique après un séjour en Suisse. Non-respect de la quarantaine, test négatif, test positif, contact avec un enfant qui ensuite propagé le virus à l’école et dans d’autres familles ont fait qu’aujourd’hui, la course est lancée à Edegem et Kontich pour tracer toutes les personnes qui ont pu être contaminées.