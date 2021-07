Grande campagne de recrutement dans les services chargés de l'asile et de la migration : 700 postes à pourvoir

Les différents services chargés de l'asile et de la migration sont à la recherche de 700 collaborateurs supplémentaires, a annoncé lundi le secrétaire d'État en charge de ces politiques, Sammy Mahdi (CD&V).

Les quatre services concernés - l'Office des Étrangers, dépendant du SPF Intérieur, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) et l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) - ont lancé une campagne de recrutement commune, via le site internet travaillerpourasileetmigration.be.

"Nous investissons dans nos services pour aboutir à des procédures plus courtes et plus rapides pour tous les aspects de la politique de l'asile et de la migration. Nous avons pour cela besoin de suffisamment de collègues", a indiqué M. Madhi dans un communiqué uniquement publié en néerlandais.

Le SPF Intérieur recherche en première instance 85 "Protection/Migration Officers" et 28 "accompagnateurs de retour" pour l'Office des Étrangers.

Les emplois ouverts à partir du 16 juillet concernent notamment des "assistants en migration" (65) et des assistants psychologues et des juristes.