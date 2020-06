Grand nettoyage en vue au sein de Bruxelles-Propreté

C’est l’heure du grand ménage à Bruxelles-Propreté, l’agence régionale en charge de la collecte et du traitement des déchets, ainsi que de la propreté publique. Le ministre de tutelle, Alain Maron (Ecolo) a présenté son grand plan d’action basé sur trois audits menés au sein de l’agence.

Il faut dire que le tableau était plutôt sombre. Déficit important, comptabilité peu claire entre activités de service publique et activités commerciales, gel de 20% de la dotation décidée par le tribunal de Bruxelles, engagement de personnel à tout va, direction sans véritable contrôle… Les problèmes de gestion ne manquaient pas, d’où le lancement de ces audits. L’agence compte près de 3000 travailleurs, c’est même le deuxième employeur public de la région, il fallait donc réagir et ne pas laisser le navire couler.

Meilleure c ollecte des déchets alimentaires, plus de recyparks et une réorganisation de la direction

Pour relancer l’agence, le ministre prévoir un grand plan de redéploiement stratégique et opérationnel. On parle ici d’une réorganisation sur le long terme puisque ce plan s’étale jusqu’en 2030. L’objectif est aussi que certains aspects de ce plan soient définis de manière participative avec les travailleurs de l’agence.

"Quand on pose la question au personnel, tant aux agents de collecte qu'aux dirigeants, on sent une forme de traumatisme chez eux. Un traumatisme dû aux réformes mises en place sous le précédent gouvernement. Des réformes qui venaient beaucoup trop du haut pour être imposées en bas. Et des réformes dont le personnel ne comprenait pas bien le sens", explique le ministre Ecolo. "Nous allons donc réformer et donner une vision stratégique à long terme à l'agence".

Pour monsieur et madame tout le monde, le changement le plus marquant devrait donc être… une réforme des collectes de déchets ! 400.000 tonnes de déchets ménagers collectées chaque année, cela fait beaucoup, l’intention est donc de réduire les déchets tout-venant en améliorant le tri. Ainsi, le tri deviendrait obligatoire pour tous les habitants et les entreprises (y compris Horeca), les déchets alimentaires devraient faire l’objet d’une collecte séparée pour être mieux valorisé grâce à une toute nouvelle unité de bio méthanisation (à construire donc). Et quand on demande au ministre si ces changements vont peut-être réduire le nombre de collectes (deux par semaines aujourd'hui) pour les sacs blancs ? "Rien n'est tabou. De toutes façons, le nombre de sacs blancs doit se réduire si on collecte les déchets alimentaires à part dans des composts de quartier ou dans les sacs oranges. On pourra aussi bientôt mettre plus de choses dans les sacs bleus. Tout cela devrait se passer de manière naturelle et progressive". Le plan prévoit également d’augmenter le nombre de recyparks de la région (il y en a cinq pour l’instant dans la région).

Du coté de l’organisation de l’agence en tant que telle, les sites et dépôts seront modernisés, tout comme le charroi (827 véhicules) qui devra devenir plus vert. Une réforme du management est aussi prévue. Ainsi, la direction se verra imposer quelques garde-fous qui manquaient jusqu’alors. Des mandats seront instaurés, le comité de direction sera réformé, et le directeur général se verra aider par un conseiller spécial. Pour ce qui est du personnel, l’agence devra poursuivre le travail de féminisation déjà entamé, y compris au sein de la direction.

Les résultats des audits

On l’a dit, ces changements à venir s’appuient sur trois audits menés au sein de l’agence. Ils portaient sur la comptabilité de l’agence, son organisation et la gestion de son personnel.

L’audit sur la comptabilité était particulièrement attendu. Suite à une plainte, le tribunal de Bruxelles avait décidé de geler 20% de la dotation de Bruxelles-Propreté, à cause de sa mauvaise comptabilité. Les activités commerciales et celles de service public n’étant pas assez distinctes dans les comptes, le tribunal avait conclu qu’une partie de la dotation de la région constituait en fait une aide d’état (puisque cela servait aussi aux activités commerciales). Ce dossier est aussi sur la table de la Commission européenne.

L’audit précise que la distinction des activités commerciale et de service public n’est pas parfaite. Mais estime aussi que le coût des activités commercial est bien couvert par les recettes de celles-ci. Des arguments qui seront envoyés à la Commission européenne pour tenter de dégeler les 20% de dotation.

Pour ce qui est de l’audit sur le l’organisation de l’agence, le rapport pointe un manque de vision, une gouvernance trop complexe, avec de nombreuses filiales, des statuts différents, un grand manque de développement informatique, des infrastructures vétustes, une communication peu performante, le manque de stratégie commerciale… Bref, le bilan est sévère. "Nous avons proposé 32 pistes d'amélioration. Notamment en matière de gestion du personnel. Ces dernières années, on n'a pas engagé à l'agence Bruxelles-Propreté, on a juste rempli des cases. Désormais, il faut aussi prévoir un suivi et un accompagnement pour ce personnel", explique la représentante du bureau auteur de l'audit.

Enfin, concernant la gestion du personnel, le coronavirus a perturbé les observations de terrain et le rapport d’audit n’est donc pas totalement terminé. Les premières conclusions montrent que les employés des services support sont en sous-effectif, notamment dans les services IT, RH, communication. Le rapport préconise aussi de faire passer le comité de gestion de 13 personnes à maximum 6 personnes, d’établir un inventaire des fonctions et un organigramme clair, avec des descriptions de fonction précises. Les auditeurs estiment aussi que Bruxelles-Propreté "manque de culture internet axée sur l’efficacité et la qualité."

Aujourd'hui les constats sont posés, les pistes de solutions sur la table, la volonté semble bien là aussi. Reste donc à passer à l'action. L'élaboration du plan de redéploiement de Bruxelles-Propreté démarrera rapidement, l'objectif est d'aboutir en 2021 (c'est un grand chantier) et de mettre en oeuvre ce plan dans les années qui suivent.