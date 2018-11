Suite aux élections, grand chambardement au Parlement wallon

En Wallonie, la date limite pour le dépôt des pactes de majorité dans les communes, c’est ce lundi 12 novembre. Ces pactes vont engendrer un jeu de chaise musicale politique. Par exemple, Christine Defraigne quitte sa fonction de présidente du sénat pour le collège liégeois. Mais les conséquences seront surtout importantes au parlement wallon; 20% des députés vont plier bagage.

Parmi les parlementaires wallons qui vont ainsi quitter leur siège de député, on dénombre six libéraux, sept socialistes et deux humanistes. Ils partent, pour la plupart, vers un poste de bourgmestre, ou d'échevin.

La cause de cet exode de masse, c'est le décret décumul de 2014. Il oblige les parlementaires à choisir entre leur siège de député et leur place au sein d’un exécutif communal ou provincial.

Il reste 10 "cumulards"

Ils ne sont pas tous soumis à cette règle, une exception est prévue : "Il s’agit, dans chaque groupe, du quart des membres qui exercent un mandat dans un collège communal et qui ont obtenu le plus haut taux de pénétration lors des élections régionales". Autrement dit, les champions des voix de préférence pourront continuer à cumuler. Ils sont dix dans le cas ; Nicolas Martin, Paul Furlan pour le PS, Jacqueline Galant pour le MR ou Maxime Prévost pour le CDH, par exemple.