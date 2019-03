Gouvernements minoritaires: de quoi souffrent nos gouvernements?

Après le gouvernement fédéral, le gouvernement wallon est désormais aussi minoritaire. Pour le premier, c’est le départ du partenaire N-VA qui plombé l’exécutif fédéral. Pour le second, il a suffi de la défection d’une seule parlementaire (Patricia Potigny MR) pour enlever au gouvernement de Wallonie sa majorité. Mais serait-ce là les manifestations d’un problème plus large ou plus structurel ? Pour Jean Faniel, directeur général du CRISP, c’est une tendance de fond. Explications.

La faute à qui ?

Certains, pointeraient volontiers du doigt notre système proportionnel. Celui-là même qui vise à donner à chaque liste un nombre de sièges proportionnel à son nombre de voix. Un système qui, contrairement à son voisin majoritaire, permet à des partis émergeants de participer à cette répartition des sièges. Lui qui du coup serait à la source des difficultés de création de coalitions … et donc des chutes de majorités, lorsqu’elles arrivent. Mais tant pour Jean Faniel, directeur du CRISP que pour Mathias El Berhoumi, constitutionnaliste et professeur à l’Université Saint-Louis, ce serait trop réducteur. Certes, "le système proportionnel peut mener à des majorités plus difficiles à mettre sur pieds, et donc des hypothèses de gouvernement minoritaire adviennent plus facilement", admet Mathias El Berhoumi au micro de Soir première. "Mais ce qui est frappant néanmoins dans la crise actuelle, c’est que y compris dans des systèmes majoritaires il y a parfois des difficultés à constituer des gouvernements et des tendances aussi aux gouvernements minoritaires" nuance-t-il.

Pour Jean Faniel, ces gouvernements minoritaires seraient plutôt le reflet de la fragmentation, de l’éclatement du paysage politique. Les grands partis, les grandes familles politiques dominantes, qui étaient majoritaires traditionnellement, ont perdu du terrain ces dernières années, analyse le directeur général du CRISP. D’ailleurs, cela ne concerne pas uniquement la Belgique. De nombreux pays européens notamment se retrouvent à devoir gouverner d’une nouvelle manière. Exemple : le cas britannique. "Theresa May est dans un gouvernement de coalition. Au Royaume-Uni la coalition c’est quelque chose de relativement rare à l’échelle de l’Histoire. On avait soit des gouvernements conservateurs, soit travaillistes. Or la coalition est le résultat du rétrécissement de l’assise a la fois des conservateurs et des travaillistes" détaille Jean Faniel. Autre exemple : l’Espagne, où le gouvernement est minoritaire, alors que là non plus, ce n’était pas la tradition. "On voit qu'avec la réduction de l’assise des grandes familles politiques, on est obligé au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. d’avoir des coalitions pour arriver à gouverner. Ou bien dans certains cas, on arrive même plus à faire des coalitions, ou elles se cassent la figure et on arrive alors à des gouvernements minoritaires" explique l’expert.

Faut-il changer les règles ?

La perte de majorité en Wallonie, s’est jouée à un seul siège. Faudrait-il alors imposer d’une certaine manière aux coalitions de se faire avec une plus large majorité et non plus à 50% + 1 ? Pour que les gouvernements aient une majorité plus confortable ? Pour Mathias El Berhoumi, ce ne serait pas une bonne idée de vouloir ainsi forcer la stabilité politique. "Il y a un moment donné où se sont les limites aussi d’un encadrement juridique de la politique. Dans des scénarios où il y a un morcellement politique important, cela rendrait la formation d’un gouvernement encore plus difficile" dit-il.