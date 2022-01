Gouvernement wallon : Adrien Dolimont va succéder à Jean-Luc Crucke

Fin du suspense. C’est Adrien Dolimont qui devient ministre wallon du Budget, en remplacement du démissionnaire Jean-Luc Crucke. Actuellement président du CPAS d’Ham-Sur-Heure-Nalinnes, ce jeune homme de 33 ans était connu pour avoir été élu échevin à l’âge de 18 ans, en 2006. Cet engagement n’a pas empêché celui qui était étudiant en polytechnique d’obtenir un diplôme et même un doctorat (sur la fonctionnalisation des électrons).

Au niveau local, Adrien Dolimont s’attendait à devenir bourgmestre de sa commune à l’automne dernier, selon un accord conclu en 2018 avec Yves Binon. Mais ce dernier a refusé de céder son écharpe mayorale, malgré les pressions en tous genres venant du parti. Adrien Dolimont s’est dit "blessé et déçu". Quelques mois plus tard, le voilà propulsé à Namur ministre wallon du Budget, des Finances, des Aéroports et des infrastructures sportives, par son président Georges-Louis Bouchez. Avec pour mission d’incarner le futur libéral de la province du Hainaut.