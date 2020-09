Gouvernement Vivaldi : Georges-Louis Bouchez l'assure, la pension minimale s'élèvera bien à 1580 € brut en 2024

Marie-Hélène Ska : Il faut un équilibre et une justice entre les revenus engrangés durant la... Autre point important du programme de l’équipe "Vivaldi" : la fiscalité. Si Georges-Louis Bouchez assure qu’il est bel et bien prévu de lutter contre la fraude fiscale, Marie-Hélène Ska émet quelques doutes quant aux moyens employés pour parvenir à une justice fiscale plus juste : "J’ai remarqué dans les tableaux budgétaires de l’accord du gouvernement que l’on parlait de nouveau d’aller chercher d’ici la fin de la législature un tiers de recettes nouvelles, un tiers d’économies à effectuer et un tiers de recettes autres. On reste donc dans cette idée qu’il faut faire des équilibres mêmes s’ils n’ont pas beaucoup de sens." Elle reprend : "Nous avons une vraie question par rapport au fait que l’Europe ait mis des moyens conséquents sur la table pour pouvoir relancer l’activité économique. Nous devons revoir un certain nombre de dogmes au niveau budgétaire et je trouve qu’il y a peu d’éléments à ce sujet dans l’accord du gouvernement alors que les taux d’intérêt sont faibles aujourd’hui et que nous devrions pouvoir dégager des moyens (…) pour financer la justice, la sécurité sociale. Beaucoup de ménages ont actuellement des difficultés à joindre les deux bouts, beaucoup se demandent s’ils seront licenciés. En attendant, il y a 20 milliards de plus sur les carnets d’épargne. Donc des personnes dans ce pays s’en sont finalement bien tirées pendant la pandémie. Ce que nous demandons, c’est qu’il y ait un équilibre et une justice à ce niveau-là."