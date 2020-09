Gouvernement Vivaldi: découvrez le contenu de l'accord du nouveau gouvernement belge

C'est fait. La Belgique va se doter, pour la première fois depuis la fin de l'année 2018, d'un gouvernement de plein exercice disposant d'une majorité parlementaire. Le gouvernement dit "Vivaldi" s'est enfin entendu sur un programme de majorité après l'une des périodes de formation - paradoxalement - les plus courtes qu'a connu notre pays.

"Nous n'oublierons jamais 2020". C'est par ces mots que débute le texte de l'accord de gouvernement.

Le nouveau gouvernement belge s'est défini six axes prioritaires :

un pays solidaire

un pays prospère

un pays durable

un pays sûr

un pays de coopération et de respect

la Belgique : une voix forte en Europe et dans le monde

L'équipe Vivaldi écrit que "le bien-être et la prospérité de tous les Belges seront au centre des actions du Gouvernement. Dans un premier temps, nous mettrons tout en œuvre pour vaincre le coronavirus, faire redémarrer l’économie et relancer le pays. Ensuite, et avec pour point d’orgue la présidence européenne de 2024, nous mènerons les nombreuses réformes économiques, sociales et environnementales qui sont indispensables à notre modernisation. En 2030, année du bicentenaire, la Belgique pourrait alors apparaître en Europe comme un modèle de dynamisme économique, de solidarité efficace et de développement durable."

Vous souhaitez connaître le programme ? Passez à la table du gouvernement ci-dessus. Cliquez sur les dossiers pour découvrir les détails...

[Si vous êtes dans l'application mobile et que ça ne fonctionne pas, veuillez cliquer ici]