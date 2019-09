Gouvernement flamand: l'obligation de vote supprimée pour les communales

Le gouvernement Jambon 1er s’est trouvé un accord, 127 jours après les élections. Les grandes mesures décidées par N-VA, Open VLD et CD & V sont présentées en ce moment à la presse. A l’entame de la conférence de presse Jan Jambon a évoqué "un accord fort et ambitieux". Il veut que la Flandre soit une référence en Europe. Voici un aperçu des priorités du futur gouvernement pour les 5 prochaines années :

- Le vote aux élections communales ne sera plus obligatoire en Flandre. Il le reste ailleurs dans le pays.

- En matière d’emploi, la nouvelle coalition veut aider 120.000 Flamands à trouver un job. Pour cela, le gouvernement mise sur un incitant financier qui prendra la forme d’une prime à l’emploi. 350 millions d’euros seront débloqués chaque année pour cela. L’objectif affiché est de faire la différence entre les personnes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas.

La Flandre va aussi renforcer l’activation des chômeurs. Les demandeurs d’emploi devront suivre un parcours d’accompagnement obligatoire dans les 3 mois. Après deux ans sans emploi, le demandeur d’emploi devra effectuer un service à la collectivité, obligatoire lui aussi.

- Concernant l’immigration, "nous allons exiger plus d’efforts de ceux qui rejoignent notre société. Les nouveaux arrivants qui s’intègrent avec succès ont alors toutes les chances" explique Jan Jambon N-VA. Concrètement, cela ce traduira par des conditions d’accès aux avantages sociaux plus sévères pour les nouveaux arrivants que pour les personnes présentes depuis plus longtemps. Par exemple, pour accéder à un logement social ou à la caisse de protection sociale flamande, il faudra attester de 10 ans de séjour, dont 5 en continu. Les candidats demandeurs d’asile ne pourront plus bénéficier des allocations familiales.

- Un nouveau ministère va voir le jour, avec un ministre de la justice et de la répression. Il sera chargé d'élaborer une politique de répression "efficace et rentable".

-Sur l'environnement, les émissions de CO2 devraient diminuer de 80% d'ici 2050. Le gouvernement espère doubler la production d'énergie éolienne et solaire dans les 10 prochaines années. Pour ce qui est de la mobilité, le budget pour les pistes cyclables sera fortement augmenté, de près de 300 millions par an.

-Une réforme de l'enseignement supérieur est prévue dans l'accord. Le gouvernement veut limiter la possibilité pour un étudiant de suivre des cours de différentes années (bac ou master) en même temps. A l'avenir, un étudiant devrait d'abord réussir la moitié des crédits pour lesquels il s'est inscrit avant de suivre les cours de l'année suivante

Les négociateurs soulagés

A la sortie de leur dernière réunion (de plus de 20 heures) ce matin, les négociateurs flamands n’ont pas caché leur soulagement. "Vous avez devant vous un homme fatigué mais heureux", a déclaré le nouveau ministre-président régional, Jan Jambon (N-VA). "Nous y sommes arrivés : nous avons un accord", a affirmé Jan Jambon. "Et c’est un accord volumineux", a-t-il ajouté, justifiant ainsi la durée des négociations.

Sur le budget, la présidente de l’Open VLD, Gwendolyn Rutten explique : "Nous devons nous écouter mutuellement et les chiffres doivent être corrects. Il fallait faire les bons choix et c’est ce que nous avons fait. Maintenant, nous sommes partis pour 5 ans."

"C’est un accord très solide", a enchaîné Hilde Crevits pour le CD & V. "Il répond aux 3 conditions de notre parti : une Flandre qui est proche, qui est sociale et où les droits et les devoirs sont en équilibre", a renchéri le président des démocrates chrétiens flamands, Wouter Beke.

Le contenu du texte sera détaillé au cours d’une conférence de presse prévue ce lundi à midi, à l’hôtel Errera à Bruxelles. Quant à la répartition des postes ministériels, elle doit encore être décidée, selon les négociateurs. La déclaration de gouvernement est attendue pour mercredi. Plus de 4 mois après les élections du 26 mai, la Flandre est la dernière entité fédérée du pays à former une majorité.