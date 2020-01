Gouvernement fédéral: PS et N-VA, 30 ou 40 réunions et toujours pas de solutions

La semaine dernière, les informateurs royaux Joachim Coens CD&V et George-Louis Bouchez MR laissaient sous-entendre certaines avancées dans la formation d'un gouvernement fédéral . Le duo d'informateurs se rend ce mardi chez le Roi pour remettre, en théorie, son dernier rapport. De nombreuses pistes et coalitions ont été envisagées mais la situation semble toujours plus que bloquée.

Quid de la piste PS-N-VA ?

Socialistes et nationalistes ont déjà tenté de travailler ensemble pour une mission de pré-formateur en octobre dernier. Après plusieurs semaines de discussions, Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA) demandent à être démis de leur fonction. La raison est simple, PS et N-VA n'arrivent tout simplement pas à s'entendre.

Depuis, de multiples contacts ont été établis entre les deux partis, explique le ministre-président wallon et ex-président du PS Elio Di Rupo lundi matin sur LN24. "Il y a eu près d’une quarantaine de réunions, une vingtaine au niveau politique et une vingtaine avec les techniciens, entre le PS et la N-VA", précise-t-il. Les informateurs ont organisé une rencontre entre les deux parties ce dimanche. Malgré les efforts des deux côtés, réunions et discussions, la tonalité reste la même. Il semble bien impossible d'avoir dans un même gouvernement PS et N-VA.

"Je ne vais pas faire de duo avec Monsieur De Wever"

Le président du PS, Paul Magnette, réagit à son tour ce lundi après un Bureau de parti où on a apparemment évoqué les grandes lignes des nouvelles "demandes" de la N-VA. " Il y a eu plus de trente réunions avec la N-VA et ça ne donne absolument rien. La N-VA ne fait aucune ouverture. Monsieur De Wever dit dans les médias qu'il est prêt à faire des compromis mais autour de la table, il ne fait absolument aucun compromis. Cela a assez duré. Je ne vais pas faire de duo avec Monsieur De Wever. Cela n’aboutit à rien. Cela ne veut pas dire que le PS est indispensable, si certains veulent faire un gouvernement sans, qu'ils le fassent. Mais qu'on ne nous demande pas de mener une politique de droite à l'image du gouvernement fédéral de ces 5 dernières années, ça nous n'allons jamais le faire".

Le deal "socio-économique / institutionnel"

Le PS estime que les ouvertures de la N-VA n'en sont pas vraiment. "Ce que l'on constate", indique le président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt, "c'est que la position de la N-VA ne change pas et qu'ils ne veulent pas satisfaire la demande du PS sur le dossier socio-économique et spécialement de faire en sorte que le pouvoir d'achat de notre population soit enfin pris en considération".

"Nous ne voulons pas la fin de la sécurité sociale"

Il ajoute,"Il n'y a pas d'ouverture du côté de la N-VA. Depuis le début, ils freinent des 4 fers sur le socio-économique. Et ils disent que si on veut parler socio-économique, il faut parler institutionnel. Nous ne voulons pas la fin de l'Etat et nous ne voulons pas la fin de la sécurité sociale".

Une position assumée par les nationalistes. Le vice-président de la N-VA Lorin Parys a répété ce lundi matin au micro de la VRT (De Ochtend, Radio 1) que les nationalistes flamands sont prêts à "s’attaquer aux pensions les plus basses", à condition que l’on sorte du "statu quo institutionnel" que connaît le pays.

Bart De Wever, lui, en marge du Bureau de son propre parti, a lui pointé la rigidité du PS. "J'ai l'impression que le PS ne veut pas d'un gouvernement avec une majorité en Flandre. Il préfère un gouvernement où il peut être le patron". Bref, rien à attendre définitivement d'un rapprochement PS-N-VA. Paul Magnette de renvoyer aux autres pistes de coalitions possibles. Reste à voir ce que décidera demain le Roi Philippe après avoir entendu l'ultime rapport de ses informateurs…