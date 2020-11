Gouvernement fédéral : priorité absolue à un plan d’action pour lutter contre les violences intrafamiliales

Des campagnes de sensibilisation du grand public aux violences intrafamiliales et de genres seront mises en œuvre afin de mettre l’accent sur ces violences, afin de rappeler aux victimes que des actions sont prises et rappeler les différents numéros d’urgence qui existent en Belgique.

Ce plan d’action contre les violences intrafamiliales compte aussi s’appuyer sur la police et la Justice. "Il sera rappelé que la lutte contre les violences intrafamiliales reste une priorité absolue, même en période de confinement ou de semi-confinement comme on peut le connaître actuellement", explique Sara Schlitz, la secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres. Il sera aussi demandé à la police d’adopter une attitude proactive envers les victimes et "de recontacter les victimes qui ont porté plainte afin de s’assurer de la stabilité de la situation", explique Sarah Schlitz. Il faut aussi, dit la secrétaire d’Etat, "réinsister auprès des Parquets pour que l’interdiction temporaire de résidence des auteurs soit plus régulièrement utilisée afin de résoudre les problèmes au sein des foyers".

Dans le plan d’action, il sera aussi fait appel aux médecins. "Nous souhaitons leur rappeler qu’il y a une augmentation des violences intrafamiliales durant cette période de confinement et attirer leur attention sur ce risque ainsi que sur les différents codes de signalement qui existent et qu’ils peuvent activer lorsqu’ils constatent des violences auprès de leurs patients", poursuit Sarah Schlitz.