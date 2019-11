Gouvernement fédéral : Paul Magnette prend la parole en tant que nouvel informateur

En tant que nouvel informateur, Paul Magnette a entamé sa mission mercredi. Ce jeudi matin, il sera sur le pont à la Chambre avec une préférence claire, un gouvernement sans la N-VA et au menu une conférence de presse. Le nouveau président du PS se veut tactique.

Paul Magnette veut jouer la transparence et expliquer ce qu’il va faire, quels seront sa méthode et ses objectifs en français et en néerlandais. Le choix du Roi l’a incontestablement pris de court et surpris. Et donc, a priori, comme nouvel informateur, Paul Magnette doit tout reprendre à zéro. Notamment avec la N-VA.

Et pourtant, et sa difficulté sera là, lundi soir, en tant que président du PS, il avait clairement écarté l’idée d’entamer des négociations avec le parti nationaliste flamand, faute d’objectifs communs. Son point presse ce matin n’est donc pas l’effet du hasard. Il sera assurément fort suivi au nord du pays…