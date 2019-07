Didier Reynders et Johan Vande Lanotte rendent leur 5e rapport au roi Philippe ce lundi. Et pour la première fois, depuis les élections du mois de mai, ils ont réuni dimanche soir sept partis pour un premier tour de discussion : N-VA, PS, sp.a, MR, Open Vld, CD&V et Groen. L’absence d’Ecolo a d’ailleurs été remarquée.

"Le gouvernement fédéral est encore loin", aurait déclaré un des participants à la réunion, selon De Morgen.

