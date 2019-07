Didier Reynders et Johan Vande Lanotte rendent leur 5e rapport au roi Philippe ce lundi. Et pour la première fois, depuis les élections du mois de mai, ils ont réuni dimanche soir sept partis pour un premier tour de discussion : N-VA, PS, sp.a, MR, Open Vld, CD&V et Groen. L’absence d’Ecolo a d’ailleurs été remarquée.

Et bien que cette réunion se fasse dans la discrétion, le quotidien flamand De Morgen a obtenu quelques précisions. Les deux informateurs auraient présenté leur note et les grands défis que devra relever le futur gouvernement. Ils auraient, entre autres, parlé climat, migration et finances de l’Etat.

Les différents partis ont alors pu réagir à tour de rôle. Mais les avis semblent diverger. "Le gouvernement fédéral est encore loin", aurait déclaré un des participants à la réunion.

Finalement, suite à cette rencontre, Groen a été très clair, pas question de participer à un gouvernement fédéral sans le parti frère Ecolo.