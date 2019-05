Gouvernement fédéral: Bart De Wever offre un livre au roi Philippe

Elections : début des visites au Palais Royal - JT 13h - 27/05/2019 Il est président du MR, il est aussi Premier Ministre sortant, et c'est à ce titre que Charles Michel vient de se rendre chez le Roi. Il le fait tous les lundis. Et même si ce colloque est singulier, et donc discret, on peut affirmer sans problème que Charles Michel et le Roi Philippe ont évoqué la nouvelle situation du pays. Le Roi va commencer à consulter les Présidents de partis dès ce lundi après-midi, et il reçoit dès 13h le président du Sénat.