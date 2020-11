Gouvernement fédéral : a priori, les fêtes de fin d’année se fêteront en petites "bulles"

Cependant, Alexandre De Croo a déjà, en quelque sorte, annoncé la couleur : la prudence sera de mise pour les fêtes de fin d’année comme Noël. "A Noël, le virus sera toujours là. A Noël, on ne sera clairement pas tous vaccinés. Je pense que très très très peu de gens seront vaccinés à Noël. Il ne faut pas être virologue pour savoir qu’à ce moment-là, il faut être très prudent et qu’il faut limiter les fêtes. Moi aussi j’aime les fêtes de Noël et j’aimerais bien pouvoir rencontrer plus de gens, mais de mon côté, je le ferai avec les gens qui habitent sous notre toit, étant ma femme et mes deux fils. Il ne faut pas être un virologue pour savoir que c’est probablement la manière de le faire", a déclaré le Premier ministre.