Gouvernance publique : la tornade éthique est-elle au rendez-vous ?

Cette semaine, le parlement de Wallonie a voté plusieurs décrets qui doivent améliorer la gouvernance et la transparence des mandats publics et de leurs rémunérations au sein des structures publiques locales. C’est la première réponse législative de cette ampleur depuis le début de l’affaire Publifin. Plafonds et règles de rémunération, incompatibilité de fonctions, prévention de conflit d’intérêts, diminution du nombres d’administrateurs, transparence des mandats. Pour le Ministre-Président Willy Borsus, il s’agit d’une réponse forte, il parle d’un " printemps de la gouvernance ".

L’opposition est évidemment plus critique. Pointant le recul de la majorité par rapport à certaines recommandations de la commission Publifin.

La Wallonie est-elle désormais une région à la pointe en matière de gouvernance ? La tornade éthique promise est-elle au rendez-vous ?

"Débats Première 100% Wallonie" ce vendredi 30 mars dès 12h20 réunit Fabian Culot, député wallon MR, Pierre-Yves Dermagne, chef de groupe PS au Parlement de Wallonie, Stéphane Hazée, chef de groupe Ecolo au Parlement de Wallonie et Dimitri Fourny,chef de groupe cdH au parlement de Wallonie.