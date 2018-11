Google finance un programme de formation scolaire sur la sécurité numérique

Google et Test Achats lancent en Belgique un programme de formation en ligne sur la sécurité numérique à destination des écoles, annonce l'association de défense des consommateurs jeudi dans un communiqué. Intitulé "Les Cyber Héros", il sera déployé dans les établissements scolaires par l'ONG Bibliothèques Sans Frontières grâce à une bourse de Google.org d'un montant de 350.000 dollars (309.000 euros).

Selon un sondage réalisé par Ipsos auprès de 1.000 parents en Belgique pour le compte de Google.org, seuls 45% des parents se trouvent suffisamment informés pour fournir des conseils pertinents sur l'usage d'Internet à leurs enfants et 56% des enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles regrettent que les élèves manquent d'esprit critique vis-à-vis des informations collectées en ligne.

Bibliothèques Sans Frontières propose depuis plusieurs années déjà des ateliers et des séances d'information sur le terrain, via son programme "Les Voyageurs du Numérique". "Aujourd'hui, l'ONG reçoit une bourse pour informer encore mieux les enfants et leurs enseignants. Il s'agit de l'une des plus grandes bourses jamais attribuées par Google.org en Belgique", affirme le communiqué.

Le programme de formation, composé de cinq modules, est accessible gratuitement via le site Cybersimple.be.