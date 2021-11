Google en Wallonie, des investissements colossaux, mais un retour limité en matière d’emploi

Google va donc implanter un sixième data center en Wallonie, près de Farciennes. Le géant américain est déjà implanté en Hainaut depuis 2009 à la limite de Baudour (Saint-Ghislain) et Ghlin (Mons) où fonctionnent déjà cinq data centers.

Mais si les investissements sont colossaux, le retour en matière d’emploi reste limité. Google recherche des implantations devenues rares : de très vastes terrains d’un seul tenant, proche des grands centres et voies de communication et attenants à une voie d’eau, indispensable pour le refroidissement des immenses espaces de stockage informatique.

Emplois

A Baudour, Google (sous le nom Crystal Computing, sprl) a déjà investi, depuis 2009, plus de deux milliards € et annonce la création de 350 emplois sur le site. Pourtant, les premières élections sociales (minimum 100 travailleurs) n’ont eu lieu qu’en 2019. De sources syndicales, on fait remarquer que l’essentiel des emplois est constitué de sous-traitants de gardiennage. Google emploie directement des techniciens de maintenance pour ses data centers.

La création d’emplois reste limitée en fonction des investissements et des superficies de terrain occupées.