Gino Russo : " On est trop dans la communication, pas assez dans les actes et le citoyen s’en rend compte "

Invité dans Déclic, 25 ans après la découverte du corps sans vie de sa fille Mélissa et de sa copine Julie Lejeune, Gino Russo a fait part d’une colère qui vit toujours en lui aujourd’hui, par rapport à certains dysfonctionnements de la Belgique et par rapport aux injustices qui demeurent.

" Moi, vous savez, je me sentais comme ceux qui ont passé 24 heures sur le toit de leur maison, entourés d’eau et que personne ne venait aider… J’ai ressenti la même situation il y a 25 ans, avec la sensation qu’il n’y avait pas de répondant, alors que ce qu’on voulait c’était que l’on retrouve nos filles ". Malgré le temps écoulé, malgré les commissions d’enquêtes, les réformes, Gino Russo estime que sur le fond, certaines choses n’ont pas changé. " A certains égards, la situation a même empiré, je pense. On est trop dans la communication et pas assez dans les actes. Le discours ne tient plus avec la réalité… et ça, le citoyen s’en rend compte, de plus en plus "

Songe-t-il pour autant à un jour à s’impliquer un jour politiquement, à devenir le Hérault de la méfiance qui monte de plus en plus dans la population, face au politique ? Même s’il ne ferme pas la porte complètement, la réponse est plutôt claire : " je l’ai déjà imaginé, fantasmé… mais en fait, je suis anarchiste et je ne supporte pas d’être dans une structure où on me guide et ça, ça va être compliqué dans un parti et dans une structure politique ".

