Gilles Vanden Burre sur le budget: "On a l'impression que l'on fait du marchandage budgétaire"

Les négociations budgétaires ont repris au lendemain de la fête nationale. Le gouvernement Michel doit trouver 2,6 milliards d’euros pour comble le trou budgétaire 2019 et respecter la trajectoire promise à l’Union européenne.

Gilles Vanden Burre, député fédéral Ecolo, parle d'"amateurisme". "c'est clair que le gouvernement a du mal à tenir ses comptes" et "ce n'est pas du tout rassurant".

"On parle ici de 2,6 milliards qui est en fait l'estimation la plus basse. Le Bureau du Plan et d'autres instances belges parlent plutôt de 4, voire 5 milliards d'euros. Ce qui est très inquiétant c'est qu'il y a un flou artistique autour des chiffres et qu'on essaie d'aller gratter à gauche à droite pour essayer que cela devienne 2,6", explique-t-il.

"Un marchandage budgétaire"

Le Fédéral veux aussi profiter du conclave pour trancher quelques dossiers épineux :

la mise en bourse partielle de Belfius, régler le problème des pénuries sur le marché de l’emploi et même, dit-on, choisir le successeur des F-16.

Mais pour Gilles Vanden Burre, on est aujourd'hui "dans de la politique politicienne".

"On cherche des fonds, peu importe le fond du dossier. Or, faire de la politique, c'est s'occuper de justice sociale, c'est s'occuper d'investissements pour le futur, c'est s'occuper de créations d'emplois durables ancrés chez nous. Ici, on a l'impression que l'on fait du marchandage budgétaire. Et donc, effectivement, on entend parler dans ce panier de négociations de F-16, de quatrième opérateur télécoms, d'Arco, de Belfius, mais où est le sens de tout cela ? Où est la vision ? Moi en tout cas, comme écologiste, député de l'opposition, elle m'échappe totalement".

Si le député fédéral Ecolo reconnaît que "ce sont des dossiers importants" et que cela "mérite qu'on s'y attache", il s'étonne que cela se fasse "chaque fois au moment du budget". "On a l'impression que le seul objectif, c'est justement d'en faire un enjeu budgétaire, alors que pour nous, ce sont des enjeux de société".

Autrement dit, "ce sont des sujets de fond qui méritent un débat profond et pas d'être décidé comme ça, en quelques nuits, dans des conclaves budgétaires, uniquement pour des raisons budgétaires", conclut-il.